Стратегия Age of Darkness приближается к выходу из раннего доступа с трейлером финала сюжетной кампании ©

В рамках выставки gamescom 2023 разработчики представили трейлер к Exile's Return, третьему акту кампании Age of Darkness: Final Stand.

Дебют Exile's Return намечен на зиму этого года. До этого будет выпущено новое обновление, дебютирующее 5 сентября. Среди прочего, патч позволит пропускать ролики и быстро перезагружать игру после поражения. Более интересные изменения появятся в последующих патчах. Прежде всего, в игру наконец-то будут добавлены формации юнитов. Кроме того, будет значительно улучшен ИИ, отвечающий за навигацию персонажей по картам.

Кроме того, разработчики собираются представить нового героя.

Согласно планам, озвученным вскоре после дебюта игры в раннем доступе, на финальной стадии разработки должна появиться не только кампания, но и мультиплеер в виде кооперативного режима. Судя по всему, разработчики уже заканчивают работу над кампанией, так что в ближайшее время на пути к версии 1.0 будет стоять только кооператив.

Напомним, что Age of Darkness: Final Stand доступна исключительно на ПК. Игра дебютировала в раннем доступе в октябре 2021 года. Ее приняли тепло — в Steam 82% всех отзывов хвалят игру.

Тем не менее, очевидно, что многих игроков раздражает слишком медленный, по их мнению, темп разработки: если учитывать только отзывы, опубликованные за последние 30 дней, то только 55% из них являются положительными.