Свежий трейлер Age of Darkness: Final Stand посвящен рыцарю-пьянице Мереку - новому герою стратегии на выживание ©

Team17 представила новый трейлер своей стратегии на выживание Age of Darkness: Final Stand. Ролик посвятили новому герою Мереку - здоровенному рыцарю с алебардой, который может вдохновлять союзников в бою и угощать их выпивкой восстанавливающей здоровье.

Age of Darkness: Final Stand — это сложная стратегическая игра на выживание в реальном времени, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире, где остатки человечества делают последнюю попытку сдержать безжалостные полчища Кошмаров, чудовищных существ, скрывающихся в тумане войны известному как "Вуаль".

Благодаря запатентованной технологии SwarmTech, которая позволяет игре одновременно отображать на экране до 70 000 моделей — в три раза больше, чем у конкурентов по жанру, — а также процедурно генерируемым картам и рандомизированным наградам, финальный бой никогда не будет прежним.

Age of Darkness в настоящее время находится в раннем доступе Steam.