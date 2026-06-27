Хардкорная ролевая игра The Age of Decadence достигла продаж 250 тыс копий за 10 лет

Iron Tower Studio, стоящая за The Age of Decadence, объявила, что игра продана тиражом более 250 000 копий. Эта веха в продажах достигнута более чем через десять лет после её первоначального релиза. Для тех, кто не знаком, The Age of Decadence — это хардкорная ролевая игра, созданная одним разработчиком и выпущенная во время первого возрождения классического жанра.

Комментируя результаты, автор выразил удивление достигнутыми цифрами, учитывая специфику продукта, ориентированного на очень специфическую и нишевую аудиторию, как отмечалось ранее.

Мы рады сообщить, что игра The Age of Decadence разошлась тиражом в 250 000 копий. Мы никогда не думали, что достигнем этой цифры, ведь AoD — это суровая и беспощадная RPG, построенная на выборе и последствиях. И всё же каждый год, спустя более десяти лет после релиза, новые игроки продолжают открывать для себя игру и получать от неё удовольствие.



Для небольшой независимой студии это больше, чем просто достижение в продажах. Это причина, по которой мы всё ещё здесь, всё ещё создаём игры и рассказываем истории. Мы благодарны всем, кто купил игру, порекомендовал её друзьям и написал отзыв. Спасибо за то, что дали нашей игре шанс. Без вас нас бы здесь не было.