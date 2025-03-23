Age of Empires II якобы стала причиной ареста сотрудника Microsoft в Корее

Дизайнер Age of Empires II Сэнди Петерсен поделился неожиданной историей о том, как работа над The Conquerors привела к аресту сотрудника Microsoft в Корее.

Изначально в расширение планировалось добавить четыре цивилизации: испанцы, ацтеки, гунны и майя. Однако Microsoft настояла на включении корейцев, ссылаясь на популярность StarCraft в стране. Петерсен сомневался, что корейцы подходят для дополнения «Завоеватели», но корпорация настояла.

Из-за нехватки времени студия допустила три ошибки: использовала неправильную графику кораблей-черепах, указала Японское море вместо Восточного и упомянула японское вторжение в Корею, что вызвало скандал. В итоге представитель Microsoft в Корее был арестован, хотя подтверждений этому нет.

Истории Петерсена ранее оспаривались—например, Джон Ромеро отрицал его вклад в историю Doom.