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Age of Empires 2: Age of Kings 30.09.1999
Стратегия, RTS
8.9 396 оценок

Age of Empires II якобы стала причиной ареста сотрудника Microsoft в Корее

butcher69 butcher69

Дизайнер Age of Empires II Сэнди Петерсен поделился неожиданной историей о том, как работа над The Conquerors привела к аресту сотрудника Microsoft в Корее.

Изначально в расширение планировалось добавить четыре цивилизации: испанцы, ацтеки, гунны и майя. Однако Microsoft настояла на включении корейцев, ссылаясь на популярность StarCraft в стране. Петерсен сомневался, что корейцы подходят для дополнения «Завоеватели», но корпорация настояла.

Из-за нехватки времени студия допустила три ошибки: использовала неправильную графику кораблей-черепах, указала Японское море вместо Восточного и упомянула японское вторжение в Корею, что вызвало скандал. В итоге представитель Microsoft в Корее был арестован, хотя подтверждений этому нет.

Истории Петерсена ранее оспаривались—например, Джон Ромеро отрицал его вклад в историю Doom.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
jax baron

" упомянула японское вторжение " ой как они эту тему не любят, мало им хидеёси люлей дал ой как мало.

3
UnnoticedCarissa

Мда, арестовали особо опасного

0
TheLokich

Шиза все крепнет, раз на виртуальную реальность накладывают обязание.

Ироничто что Корея так-же подставляла и Valve, хорошо что был сотрудник который помог.

0
это никогда не шрекончитс

ну зато корейцы не обиделись на то что 2 сверхдержавы их страну поделили

0