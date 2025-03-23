Age of Empires II якобы стала причиной ареста сотрудника Microsoft в Корее

Дизайнер Age of Empires II Сэнди Петерсен поделился неожиданной историей о том, как работа над The Conquerors привела к аресту сотрудника Microsoft в Корее.
Изначально в расширение планировалось добавить четыре цивилизации: испанцы, ацтеки, гунны и майя. Однако Microsoft настояла на включении корейцев, ссылаясь на популярность StarCraft в стране. Петерсен сомневался, что корейцы подходят для дополнения «Завоеватели», но корпорация настояла.
Из-за нехватки времени студия допустила три ошибки: использовала неправильную графику кораблей-черепах, указала Японское море вместо Восточного и упомянула японское вторжение в Корею, что вызвало скандал. В итоге представитель Microsoft в Корее был арестован, хотя подтверждений этому нет.
Истории Петерсена ранее оспаривались—например, Джон Ромеро отрицал его вклад в историю Doom.
" упомянула японское вторжение " ой как они эту тему не любят, мало им хидеёси люлей дал ой как мало.
Мда, арестовали особо опасного
Шиза все крепнет, раз на виртуальную реальность накладывают обязание.
Ироничто что Корея так-же подставляла и Valve, хорошо что был сотрудник который помог.
ну зато корейцы не обиделись на то что 2 сверхдержавы их страну поделили