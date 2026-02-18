Age of Empires 2 DE получила дополнение The Last Chieftains с 3-мя новыми цивилизациями

Несмотря на то, что серия достигла своей четвёртой части, поддержка Age of Empires 2: Definitive Edition, ремастера второй игры, продолжается. В настоящее время выходит новое дополнение под названием The Last Chieftains, представленное трейлером к запуску.

Дополнение The Last Chieftains переносит нас в Южную Америку с тремя новыми цивилизациями:

Мапуче, которые стремятся бороться с захватчиками с помощью нетрадиционной кавалерии и контратак, с уникальными юнитами, такими как всадники Кона и Болас, способные запускать снаряды;

Муиска, которые доминируют в Андах благодаря экономической мощи, религиозной преданности и смертоносным солдатам дальнего боя, с метающими копья воинами-гуэча и тяжёлой пехотой храмовой стражей в качестве уникальных юнитов.

Тупи — народ, проживающий на территории современной Бразилии, обладающий особыми юнитами, такими как лучник из Черного леса и воин Ибирапема, тяжёлый пехотинец, наносящий урон по площади.

Помимо юнитов, характерных для каждой цивилизации, добавлены новые локации, типичные постройки и, конечно же, три кампании с участием новых народов.