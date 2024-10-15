Age of Empires 2 DE получит дополнение про Древнюю Грецию в середине ноября

World’s Edge и CaptureAge анонсировали новое дополнение для Age of Empires 2 Definitive Edition под названием Chronicles: Battle for Greece. Оно разворачивается в Древней Греции, охватывая примерно столетие истории от Ионийского восстания до конца Пелопоннесских войн. Это продолжительное повествовательное дополнение с кампанией из 21 сценария, которая приправлена ​​некоторыми великолепно выглядящими анимированными заставками.

С точки зрения игрового процесса, оно также довольно преобразующее. Есть три новые цивилизации для игры (афиняне, спартанцы и ахемениды) и в общей сложности 74 новых юнита. 55 из них — наземные юниты, а еще 19 — морские юниты, которые вливаются в новую морскую боевую систему, уникальную для Battle for Greece. Новые цивилизации также имеют несколько свежих экспериментальных механик.

Разработчики заверяют игроков, что это не конец дополнений, добавляющих новые цивилизации, которые можно использовать в соревновательном режиме. Однако Battle for Greece представляет собой однопользовательский повествовательный DLC, который стремится расширить границы игрового процесса.

Battle for Greece также является первым в серии подобных расширений, которые появятся в будущем, все с подзаголовком Chronicles. Они будут «посвящены повествовательному и историческому погружению, в первую очередь с фокусом на одиночную игру».

Chronicles: Battle for Greece выходит в Age of Empires 2 Definitive Edition в четверг 14 ноября, и в настоящее время действует скидка 15% на расширение, если вы оформите предварительный заказ в Steam.