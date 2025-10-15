Age of Empires 2: Definitive Edition получает масштабное DLC Chronicles: Alexander the Great

Легендарная стратегия Age of Empires 2: Definitive Edition сегодня пополнилась новым дополнением Chronicles: Alexander the Great, посвящённым одному из величайших полководцев в истории. Новое DLC предлагает игрокам пережить путь Александра Македонского — от юного правителя с безграничными амбициями до создателя одной из самых могучих империй древности.

Кампания охватывает его грандиозные завоевания по Европе, Ближнему Востоку, Африке и Азии, позволяя игрокам самим принять стратегические решения, определяющие судьбу великого завоевателя. Историческая точность и драматизм повествования сочетаются с богатым выбором миссий и возможностями для повторного прохождения.

Расширение от студии CaptureAge, ставшей надёжным партнёром World’s Edge, включает три новые цивилизации — македонцев, фракийцев и пуру, а также 18 масштабных сценариев, оформленных с кинематографическим размахом. Игроков ждут мозаичные катсцены, улучшенная графика, переработанный звук и уникальные боевые единицы.

На фоне впечатляющих 65 миллионов игроков во всей серии и скорого релиза Age of Empires 4: Anniversary Edition на PlayStation 5, Microsoft демонстрирует, что стратегическая классика по-прежнему в строю — и её легенды живут.