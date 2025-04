Age of Empires 2: Definitive Edition получит дополнение про Китай The Three Kingdoms

6 мая Age of Empires 2: Definitive Edition получит новое дополнение — The Three Kingdoms. Сюжет будет основан на китайском романе XIV века «Троецарствие» и покажет, как «история и легенда сталкиваются в битве за превосходство». В это же день основная игра вместе с дополнением станут доступны для PS5.

Дополнение «Троецарствие» представит 5 новых фракций. Шу, Вэй и У будут представлять титульные царства, в то время как чжурчжэни и кидани будут символизировать борьбу за власть в Северном Китае после периода Троецарствия. Кроме того, дополнение позволит вам пройти три кампании (всего 15 миссий), в которых вы будете управлять такими героями, как Лю Бэй или Цао Цао, используя их «разрушительные способности» и используя систему принятия решений, чтобы написать свою собственную историю в битве при Гуаньду или у Красных скал.

В дополнении, конечно же, появятся новые юниты, а также — что не так очевидно — два дополнительных уровня сложности. «Самый простой» позволит вам полностью сосредоточиться на сюжете, а «Легендарный» предназначен только для лучших стратегов. Важно отметить, что контент дополнения будет доступен в рейтинговых режимах Age of Empires 2: Definitive Edition.