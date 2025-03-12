Age of Empires 2: Definitive Edition получит грандиозное обновление, которое затронет практически все аспекты игры

Age of Empires 2: Definitive Edition продолжает развиваться даже спустя пять лет после релиза. Совсем скоро выйдет крупное DLC с пятью новыми цивилизациями, но перед этим игроков ждёт грандиозное обновление, которое затронет практически все аспекты игры.

Разработчики из World's Edge опубликовали «легендарно длинные» патч-ноты, охватывающие изменения баланса для 23 цивилизаций, улучшенные визуальные эффекты замков и элитных юнитов, новые случайные карты и многочисленные исправления. Также обновление включает улучшения ИИ, корректировки терминологии технологий и баланс кампаний. Отдельное внимание уделено устранению проблем, связанных с DLC «Битва за Грецию».

Точная дата выхода обновления пока неизвестна, но его ожидают в середине апреля. А пока фанаты могут изучать патч-ноты и искать спрятанные в них намёки на грядущее дополнение с пятью новыми цивилизациями.