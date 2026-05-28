Age of Empires 2: Definitive Edition стала доступна для macOS

Feral Interactive и World’s Edge сегодня объявили о выходе Age of Empires 2: Definitive Edition для macOS, впервые представив одну из самых популярных стратегий в реальном времени для Windows игрокам на Mac.

Age of Empires 2: Definitive Edition — это приглашение возглавить самые разные цивилизации, от мародерствующих гуннов до пламенных кельтов, прокладывая свой путь сквозь тысячелетнюю историю. Игроки развивают свои поселения от деревень Темных веков до внушительных цитаделей, балансируя между сбором ресурсов и военными расходами, чтобы защитить то, что уже принадлежит им, и завоевать то, что им не принадлежит. Каждая одиночная кампания наполнена историческим колоритом, в ней представлены знаменитые лидеры от королей до ханов, а также технологии и оружие каждой эпохи.

В динамичном режиме «Схватка» игроки сражаются с восемью противниками одновременно, как в офлайн-режиме против ИИ, так и онлайн против других игроков на Mac. Онлайн-мультиплеер также предлагает кооперативные кампании с историческими сценариями и задачами, которые можно выполнять вместе как союзники. Как последняя версия этой легендарной игры, Age of Empires 2: Definitive Edition выходит на macOS как версия для Apple Silicon, обладающая преимуществами более чем двадцатилетней доработки. К ним относятся графика в разрешении 4K, обновлённый саундтрек, новая анимация и многочисленные улучшения, повышающие удобство использования.

Базовая игра также включает три дополнения — «Владыки Запада», «Династии Индии» и «Рассвет герцогов» — каждое из которых представляет новые кампании и цивилизации. Также доступен огромный выбор платных DLC, включая недавно вышедшее «Последние вожди», в котором средневековая история и фольклор противостоят друг другу в кампаниях на разнообразных территориях Южной Америки.