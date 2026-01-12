Age of Empires 2: Definitive Edition возвращается в Южную Америку - анонсировано дополнение The Last Chieftains

Поддержка Age of Empires II: Definitive Edition продолжается: World’s Edge и Forgotten Empires представили новое крупное расширение под названием The Last Chieftains и раскрыли его дату выхода. Дополнение станет доступно 17 февраля 2026 года и вновь доказывает, что классическая стратегия остаётся одной из опор жанра, несмотря на выход Age of Empires IV и переиздание третьей части.

The Last Chieftains перенесёт игроков в Южную Америку периода между средневековьем и эпохой конкистадоров. Расширение добавит три новые цивилизации, каждая из которых получит собственный стиль игры, юнитов и исторический контекст.

Мапуче сделают ставку на мобильность и контратаки, используя нетрадиционную кавалерию и уникальных бойцов вроде Кона и всадников с боласами. Муиска сосредоточатся на экономике и дальнем бое, предлагая копейщиков Guecha Warrior и тяжёлую пехоту Temple Guard. Тупи, представляющие земли современной Бразилии, получат лучников Blackwood и воинов Ибирапема — тяжёлых пехотинцев с уроном по области.

Помимо новых цивилизаций, дополнение принесёт свежие карты, характерные постройки и три сюжетные кампании. Ранее, в октябре, игра уже получила расширение Chronicles: Alexander the Great, и The Last Chieftains продолжает курс на регулярное развитие легендарной стратегии.