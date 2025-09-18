Age of Empires II: Definitive Edition получит дополнение про Александра Македонского

Разработчики Age of Empires 2: Definitive Edition представили новое масштабное дополнение — Chronicles: Alexander the Great, которое выйдет 14 октября. Оно будет посвящено одному из самых легендарных полководцев в истории и позволит пройти путь Александра Македонского — от юности до становления правителем и завоевателем.

Игроков ждёт полноценная сюжетная кампания, включающая 18 исторических сценариев: 16 из них посвящены самому Александру и его народу, а ещё 2 дадут возможность сыграть за фракийцев и пуран.

Дополнение добавит в игру три новые цивилизации — дисциплинированных македонян, стойких фракийцев и экзотических пуран, использующих в сражениях боевых слонов. Кроме того, появятся два архитектурных стиля, 16 уникальных юнитов, 4 новые технологии и обновлённые модели осадных орудий.

Особую атмосферу придадут анимированные мозаичные вставки и 13 оригинальных музыкальных композиций, созданных специально для этого дополнения.

Age of Empires II: DE продолжает жить и развиваться, предлагая поклонникам всё новые главы мировой истории. Релиз уже совсем близко — готовьтесь возглавить поход Македонского.