Age of Empires II: Definitive Edition выходит на macOS 28 мая

Feral Interactive и World’s Edge сообщили, что Age of Empires II: Definitive Edition выйдет на macOS в Steam 28 мая.

Age of Empires II: Definitive Edition переносит неизменно популярный опыт стратегии в реальном времени на Mac-платформы, с преимуществами более чем двух десятилетий улучшений и дополнительного контента, включая три дополнения, которые входят в базовую игру: «Lords of the West», «Dynasties of India» и «Dawn of the Dukes». Теперь, благодаря разрешению 4K, полностью переработанному саундтреку, новой анимации и многочисленным улучшениям, Age of Empires II: Definitive Edition очарует как новичков, так и ветеранов, вернувшихся в игру.

Полный набор платных DLC также будет доступен на старте, предлагая множество новых кампаний и цивилизаций, включая недавно выпущенное дополнение «Последние вожди», где история и фольклор объединяются, создавая эпические кампании в средневековой Южной Америке.

Age of Empires II: Definitive Edition выйдет в Steam для macOS 28 мая. Релиз в Mac App Store состоится позже в этом году.