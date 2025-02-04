Age of Empires II: Definitive Edition заглянет на PS5 этой весной

Xbox Game Studios и разработчики Forgotten Empires, Tantalus Media и Wicked Witch объявили, что Age of Empires II: Definitive Edition выйдет на PlayStation 5 весной 2025 года.

Игра, которая уже доступна на PC, Xbox Series и Xbox One, дебютирует на новой платформе вместе с масштабным DLC. В нем появятся новые цивилизации, свежий контент и поддержка кроссплатформенной игры.

Подробности расширения пока держатся в секрете, но разработчики обещают одно из самых захватывающих дополнений для легендарной стратегии. Официальный анонс всех деталей ожидается ближе к релизу.