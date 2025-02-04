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Age of Empires 2: Definitive Edition 09.04.2013
Стратегия, RTS
8.8 466 оценок

Age of Empires II: Definitive Edition заглянет на PS5 этой весной

butcher69
Новости

Xbox Game Studios и разработчики Forgotten Empires, Tantalus Media и Wicked Witch объявили, что Age of Empires II: Definitive Edition выйдет на PlayStation 5 весной 2025 года.

Игра, которая уже доступна на PC, Xbox Series и Xbox One, дебютирует на новой платформе вместе с масштабным DLC. В нем появятся новые цивилизации, свежий контент и поддержка кроссплатформенной игры.

Подробности расширения пока держатся в секрете, но разработчики обещают одно из самых захватывающих дополнений для легендарной стратегии. Официальный анонс всех деталей ожидается ближе к релизу.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ze1n_82

оо угарно, Фил ты гений, настоящий фэн плэйстейшон

0
BewitchingBaron

спустя 12 лет приставочникам кинули подачку

0
ze1n_82

скриншот гта6 на пк:

5090 от 5 до 10 фпс

0