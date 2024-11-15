Игрокам понравилось дополнение Chronicles: Battle for Greece для Age of Empires 2: Definitive Edition

Вчера игра Age of Empires 2: Definitive Edition отпраздновала свой пятый день рождения. Пятая годовщина игры была отмечена выпуском последнего DLC Chronicles: Battle for Greece. Дополнение предлагает кампанию из 21 миссии, действие которой происходит в Древней Греции и Персии на протяжении 100 лет. DLC позволяет вам руководить тремя антицивилизациями: афинянами, спартанцами и ахеменидами.
Chronicles: Battle for Greece был принят очень тепло — в Steam DLC имеет 87% положительных отзывов. Ниже приведены несколько мнений игроков:
Дайте мне еще такого! Это определенно лучшее DLC, выпущенное на данный момент, и интересные кампании — это именно то, что я ищу!
Разработчики подняли планку в кампаниях AoE2.
Эта кампания не похожа ни на что из того, что мы видели в AoE раньше. Создается впечатление, что это совершенно новая игра. Надеюсь, что в будущем мы увидим больше подобных дополнений.
Игра продолжает расти за счет использования дополнений и обновлений, что неудивительно, учитывая, что Age of Empires II: Definitive Edition по-прежнему пользуется большой популярностью в Steam.
- Вчерашний рекорд активности составил 21 993 игрока онлайн в Steam.
- Такой результат почти в два раза превышает вчерашний рекорд активности Age of Empires 4 (11 703 игрока на пике).
- Age of Empires 2: Definitive Edition — самая популярная классическая игра в жанре RTS, согласно рейтингу самых популярных игр в Steam.