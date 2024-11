Microsoft дарит DLC для Age of Empires 2: Definitive Edition в честь 5-летия игры

В 2019 году Microsoft решила во второй раз обновить Age of Empires 2 для современной аудитории, и это оказалось огромным успехом. Классическая стратегия в реальном времени за эти годы значительно выросла, получив множество бесплатных обновлений контента, новые дополнения с кампаниями, новые цивилизации и многое другое под руководством новой команды разработчиков. Поскольку обновленной игре исполняется пять лет, Microsoft выпустила стандартную версию с пакетами DLC.

Age of Empires 2: Definitive Edition теперь поставляется с Lords of the West, Dawn of the Dukes и Dynasties of India, которые стали первыми тремя дополнениями, появившимися в игре. Они добавляют девять совершенно новых кампаний в базовую игру (Эдвард Длинноногий, Великие герцоги Запада, Отвили, Альгердас и Кястутис, Ядвига, Ян Жижка, Бабур, Раджендра, Девапала). В дополнение к этому, это означает, что бургунды, сицилийцы, поляки, богемцы, бенгальцы, дравиды, гурджары также доступны игрокам с самого начала как игровые цивилизации.

Плохая новость заключается в том, что, добавляя эти дополнения в игру, Microsoft также увеличила цену базовой игры Age of Empires 2: Definitive Edition до 34,99 долларов с первоначальных 19,99 долларов в Steam, Microsoft Store и Xbox.

Хорошая новость заключается в том, что все текущие владельцы Age of Empires 2: Definitive Edition получают эти пакеты DLC бесплатно. Это также распространяется на подписчиков Game Pass:

Игроков, у которых уже есть Age of Empires 2: DE в Steam, Microsoft Store или Xbox, мы хотим поблагодарить за то, что вы играли с нами в течение последних пяти лет, автоматически подарив вам любой из трех упомянутых DLC, которых еще нет в вашей коллекции.