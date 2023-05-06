Age of Empires 2: Definitive Edition 09.04.2013
8.6 335 оценок

Noclip выпустила документалку о разработке Age of Empires 2: Definitive Edition

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butcher69
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Age of Empires - одна из самых выдающихся серий стратегий реального времени, без которой жанр мог бы выглядеть совсем иначе. Вклад серии в развитие жанра и возвращение бренда на вершины отраслевых чартов.

На рубеже 1990-х и начала XXI века Age of Empires была настоящим феноменом и одной из игровых серий, вызывавших наибольший ажиотаж. Затем, после умеренно хорошо принятой "тройки", весь этот огонь несколько угас. К счастью, Microsoft нашла в себе силы оживить труп с помощью специально основанной студии World's Edge, которая организует и координирует работу над брендами Age of Empires и Age of Mythology и их потенциальными преемниками.

Редакторы Noclip решили пообщаться с людьми, ответственными за возвращение Age of Empires II в Definitive Edition, которая, как и оригинальная "двойка", вновь покорила сердца миллионов PC-геймеров. Роли длится "всего" 30 минут, но это полчаса, полные интересных бесед, которые наверняка понравятся преданным поклонникам серии.

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