Новое дополнение для Age of Empires 2 получит анимированные заставки и грандиозные кинематографические моменты

Следующее крупное дополнение к Age of Empires 2: Definitive Edition, Chronicles: Battle for Greece получит анимированные заставки, глубоких исторических персонажей и проработанные кинематографические моменты.

По словам разработчика, анимированные заставки дополнения, первые в игре, — это больше, чем просто эстетически приятное дополнение. Они позволят игрокам получать точные сводки исторических событий, которые также не должны длиться так долго, как чисто повествовательные варианты. Стиль катсцен будет меняться в зависимости от раздела кампании, в который в данный момент играет игрок.

В разделе кампании Ахеменидов эти катсцены стилизованы под персидские скальные рельефы, в то время как в афинских и спартанских разделах кампании они стилизованы под греческие вазовые росписи.

Разработчик также намекает на таинственного актера озвучивания для рассказчика дополнения, который обеспечит «еще больше исторического и культурного колорита того периода времени».

Более того, кампания из 21 сценария предложит совершенно разные повествования, персонажей, а также цели для достижения, которые, по словам Capture Age, позволят игрокам испытать «тщательно продуманные кинематографические моменты, от эпических атак до городских фестивалей и грандиозных военных парадов».

В каждом сценарии игровой процесс соответствует повествованию и персонажам, представленным в них. Например, играя за политика Перикла, игрокам придется поддерживать популярность среди жителей Афин, в то время как многочисленные сценарии с участием порочного генерала Лисандра имеют механику, которая поощряет насилие и разрушение.

Дополнение Age of Empires 2: Definitive Edition — Chronicles: Battle for Greece выйдет 14 ноября. Оно доступно для предварительного заказа в Steam, а также в Microsoft Store для игроков на ПК и консолях Xbox.