Серия Age of Empires празднует 65 миллионов игроков и готовит масштабные обновления для всех частей на 2025 год

Серия Age of Empires достигла исторического рубежа — 65 миллионов игроков по всему миру. В честь этого события разработчики из World's Edge и Microsoft опубликовали большое сообщение для сообщества и поделились планами на вторую половину 2025 года.

«Вместе мы достигли новой вехи: более 65 миллионов игроков! Это больше, чем просто цифра — это свидетельство вашей страсти, творчества и поддержки», — заявила команда на официальном сайте Age of Empires. В статистику включены все активные проекты франшизы, включая недавнюю Age of Mythology: Retold, обновлённую версию мифологического спин-оффа.

Главная новость — дополнение Heavenly Spear для Age of Mythology: Retold, выход которого запланирован на 30 сентября. Оно впервые добавит в игру японскую мифологию, включая новых богов, юнитов и кампанию из 12 миссий.

Age of Empires II: Definitive Edition не сбавляет темпов: после весеннего обновления игра получит ещё одно расширение в ближайшие месяцы, детали которого пока держатся в секрете.

Для Age of Empires IV готовится новое дополнение, релиз которого намечен на осень 2025 года, а полноценная презентация ожидается совсем скоро. Напомним, прошлое расширение Knights of the Cross and Rose вышло весной и было тепло принято фанатами.

Также стало известно, что Age of Empires Mobile официально выйдет на ПК. Версия будет адаптирована под Windows и впервые будет представлена на Gamescom 2025, где игроки смогут лично опробовать новинку.

Всё это говорит о том, что серия Age of Empires продолжает активно развиваться и только набирает обороты. С юбилейной цифрой в 65 миллионов игроков и внушительным списком грядущих новинок, 2025 год обещает стать одним из самых насыщенных в истории франшизы.