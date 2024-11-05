Следующей игрой для PlayStation от Xbox может стать ремастер Age of Empires 2

Игровое подразделение Xbox продолжает расширять свои проекты за пределы родных платформ ПК и Xbox Series, выпуская все больше эксклюзивов на PlayStation. В этом году на платформе конкурента уже появились Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush и Grounded, и теперь к этому списку может присоединиться культовая стратегия Age of Empires 2. Судя по всему, уже сейчас идет активное тестирование обновленного издания стратегии для консолей PlayStation.

На это указывает слитый скриншот из многопользовательского лобби Age of Empires 2: Definitive Edition, где можно увидеть иконки пользователей PlayStation. Некоторые игроки уже подтвердили подлинность этого изображения. Похоже, что снимок действительно был опубликован одним из тестировщиков, который работает над адаптацией игры для PlayStation. Сообщается, что в этой версии будет полная поддержка кроссплея с другими платформами уже на момент релиза.

Любопытно, что Xbox пока официально не спешит анонсировать Age of Empires 2: Definitive Edition для PS4 и PS5. Утечка показывает, что игра уже практически готова к выпуску, и учитывая, что на PlayStation в целом немного стратегий, это мог бы быть успешный релиз этой осенью. Однако разработчики пока не готовы раскрывать свои планы, и остается неизвестным, когда именно игра появится на этой платформе.