Состоялся релиз DLC The Viking Sagas для Age of Empires II: Definitive Edition с тремя новыми цивилизациями

Дополнение The Viking Sagas для Age of Empires II: Definitive Edition вышло 22 сентября 2026 года. Оно посвящено Северной Европе эпохи викингов и рассказывает историю Харальда Сурового, который стремился стать величайшим викингом в истории.

В состав DLC вошли три новые цивилизации — Даны, Саксоны и Варяги . Каждая получила уникальные юниты, технологии и общую региональную архитектуру. Даны делают ставку на стремительные дальние рейды на драккарах: их пехота и осадные орудия сильны, а уничтожение вражеских зданий приносит дополнительное золото и ресурсы. Саксоны, напротив, славятся крепкими укреплениями и пехотными армиями: система фирда позволяет быстро набирать солдат из городов и поместий, а реформы Альфреда Великого дали им флот, способный бросить вызов даже датчанам. Варяги выбрали восточное направление — они торговали и селились от Балтики до Чёрного и Каспийского морей, получая дополнительный доход из разных источников и обладая одной из лучших кавалерии, флотов и гвардейских дружин.

Ключевая часть дополнения — эпическая кампания из 15 сценариев, разделённая на три части: «Принц в изгнании», «Жестокий правитель» и «Последний викинг». Игрок проведёт Харальда от юности через заснеженные поля сражений Скандинавии и улицы Константинополя до решающей битвы за английский престол в 1066 году. По пути он обретёт братьев по оружию — сурового христианина Ульва Оспакссона и пылкого язычника Халльдора Сноррасона — и докажет, что достоин прекрасной Эллисив, княжны Киева.

Помимо цивилизаций и кампании, авторы переработали фракцию викингов, сделав её более смертоносной и аутентичной. Для редактора сценариев добавили десятки новых ассетов, включая выгоревшие здания и горящих птиц. Дополнение The Viking Sagas уже доступно в Steam.