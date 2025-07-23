Спустя 26 лет после релиза обновление для Age of Empires 2 внесло интересное изменение в начальную часть игры

26 лет спустя Age of Empires 2 получает, возможно, одно из самых важных и в то же время самых незаметных изменений в своей истории. Новое обновление навсегда меняет один из самых напряжённых и рискованных этапов ранней игры — охоту на кабанов.

Для ветеранов AoE 2 микроменеджмент на старте партии давно стал привычным делом. Каждая секунда на счету, каждая ягода и дерево могут решить исход боя. И когда речь заходит о быстрой добыче пищи, на сцену выходят кабаны — источник калорий и риска. Обычно игрок отправляет одного крестьянина, чтобы разозлить зверя и заманить его к центру города, пока остальные селяне готовятся к короткой, но жестокой расправе. Один неверный клик — и кабан отправляет вашего рабочего на тот свет.

Теперь это в прошлом. В свежем патче разработчики ввели простое, но радикальное изменение: мясо, полученное от зверей, убитых боевыми юнитами или зданиями, больше не пропадает. Это значит, что вы можете спокойно застрелить кабана отрядом арбалетчиков, не боясь потерять ценный ресурс. Простое изменение — но огромное облегчение, особенно для новичков.

Вместо того чтобы жертвовать крестьянами и заниматься хищнической хореографией вокруг диких свиней, теперь можно сосредоточиться на развитии экономики и стратегии. Это значительно снижает порог входа в игру, что особенно важно для новых игроков, которым раньше приходилось осваивать тонкости охоты в реальном времени.

Но это ещё не всё. Обновление также затронуло позднюю игру: обучение стрелков — дешёвых, но полезных юнитов для поздней защиты — теперь занимает на 20% больше времени. Такое изменение способно немного изменить баланс и вынудить игроков тщательнее планировать свою армию к концу матча.

26 лет спустя Age of Empires 2 по-прежнему не только жива, но и продолжает развиваться. И если раньше встреча с кабаном могла обернуться трагедией, теперь это просто ужин без драмы.