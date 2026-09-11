The Viking Sagas выйдет 22 сентября - Age of Empires II получит три новые цивилизации

Feral Interactive и World’s Edge объявили, что дополнение The Viking Sagas для Age of Empires II: Definitive Edition выйдет 22 сентября. Предзаказы уже открыты в Steam, а до релиза расширение можно приобрести со скидкой 15%.

Дополнение посвящено королю Харальду Хардраде и его завоевательным походам по Европе. Игроков ждут три новые цивилизации — варяги, датчане и саксы. Каждая получит собственные юниты, технологии и тактические возможности, а также будет представлена в одной из трёх связанных сюжетных кампаний.

В «Изгнанном принце» Харальд после изгнания из Норвегии отправляется за богатством и славой в чужие земли. Пытаясь вернуть корону, он сталкивается с всё более деспотичной византийской императрицей Зоей.

Кампания «Жестокий правитель» расскажет о борьбе Харальда за престолы Дании и Норвегии. Обладая огромным богатством, он ведёт войну за власть, однако постепенно рискует потерять поддержку собственного народа.

Наконец, «Последний викинг» перенесёт события в Англию. Харальд устремится к английскому трону и попытается создать империю, но его амбиции столкнутся с сопротивлением.

The Viking Sagas расширит Age of Empires II: Definitive Edition новым сюжетным контентом и тремя цивилизациями, объединёнными историей Харальда Хардрады. Дополнение выйдет 22 сентября.