В финал турнира по Age of Empires 2: Definitive Edition вышел российский игрок Vinchester

Age of Empires 2 HD

Age of Empires 2 HD — Обновлённая версия Age of Empires 2 с поддержкой высокого разрешения (1080p), а также дополнительными визуальными эффектами и улучшенными текстурами. Age of Empires 2 HD включает одиночную кампанию из оригинальной игры, а также кампанию из аддона Conquerors.

Age of Empires 2: Definitive Edition — Ремастер оригинальной игры с поддержкой разрешения Ultra HD 4K, а также содержащий в себе дополнительный контент, новые режимы игры и улучшенные возможности нового режима совместной игры.