В финал турнира по Age of Empires 2: Definitive Edition вышел российский игрок Vinchester

Уже более двух недель проходит крупный турнир по Age of empires 2:Definitive Edition - "ShenAiXie Cup", где игроки со всего света борются за призовой фонд в 20000$. Среди всех игроков, выделился Vinchester (Дмитрий Смирнов): сейчас он находится в отличной форме и имеет все шансы на победу. Последний матч пройдет сегодня, 14 июля. Vinchester сыграет против уругвайского игрока Sebastian-а, который также тренировался без устали последние полгода.

По условиям турнира, все матчи будут проходить на открытых картах Аравия (Arabia). В финальной серии будет 9 карт, где нужно одержать победу только в 5 из них. Каждая карта ожидает быть трудной и долгой для каждого игрока из-за минимальной разнице в скилле.

Всю сетку турнира можно увидеть вот здесь.