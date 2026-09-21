Age of Empires III: Definitive Edition получила масштабное обновление - вместе с DLC The Baltic Powers

Разработчики Age of Empires III: Definitive Edition выпустили крупное обновление, которое приурочено к выходу нового DLC The Baltic Powers. Патч приносит не только долгожданные исправления, но и массу нового контента, улучшений интерфейса и значительных изменений баланса.

Одним из самых заметных улучшений стало уменьшение размера игры на 10 ГБ за счёт оптимизации текстур. Разработчики также внедрили дополнительные античит-меры для честной онлайн-игры.

Значительно переработан режим наблюдателя: новый интерфейс показывает детальную статистику по командам, включая совокупную численность населения, уничтоженные и потерянные юниты, а также сравнение собранных ресурсов. Очередь отправленных карт теперь отображается в отдельной панели.

Для любителей управлять колодами добавлены горячие клавиши (создание, сохранение, копирование и удаление колод), а также возможность просматривать карты революций прямо в менеджере колод.

В честь выхода DLC все игроки получают подарки:

Более 25 новых насмешек для командных игр.

Новая революция Ливония (доступна немцам, мальтийцам, полякам и шведам) — упор на рыцарей и ганзейскую торговлю.

Революция Пруссия для немцев — долгожданное усиление.

Рыбные ловушки: теперь рыбацкие лодки всех цивилизаций могут строить бесконечный источник еды за 80 дерева.

Китобойные суда: новые карты для ряда морских держав.

Изменения затронули множество юнитов и карт. Например, ацтеки получили ослабление ягуаров во второй эпохе, британцы — изменение стартовых ресурсов, а французы лишились стартового ящика с едой. Османы получили ряд ослаблений, включая снижение урона янычар и пушек абусса. Шведы и русские получили новые карты, а США — корректировку нескольких стратегий.

Кампании пережили капитальную переработку. Добавлены два новых уровня сложности: «История» (для расслабленного прохождения) и «Абсурдность» (жесточайший вызов для ветеранов). Система прогресса Домашнего города стала сквозной для каждого акта, а скрытые требования к уровню для карт удалены.

Исправлены многочисленные ошибки в кампаниях, включая отсутствие звуков атак, некорректные иконки и проблемы с ИИ. Исторические битвы получили флаги для удобства выбора.

Все игроки получают доступ к исторической карте «Семилетняя война», а также к двум новым случайным картам: Каспийское море и Мальта. Список стандартных карт пополнился Сибирью, Панамой и другими регионами.

Редактор получил тёмную тему, новые инструменты для анимации, конвертации юнитов, улучшенный редактор камеры и многое другое. ИИ в сценариях стал умнее: он лучше формирует армии и строит колоды.

Обновление уже доступно на всех платформах. Полный список изменений можно найти на официальном форуме.