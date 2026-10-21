Age of Empires III: Definitive Edition получила обновление 19.18658 с балансом для DLC The Baltic Powers

Для Age of Empires III: Definitive Edition вышло обновление 19.18658. Патч посвящён доработке дополнения The Baltic Powers: разработчики скорректировали новые цивилизации, испытания, режимы, карты и юнитов на основе отзывов игроков. Также внесены правки баланса для других цивилизаций и исправлены ошибки в графике и интерфейсе.

Главное нововведение — рейтинговые таблицы и очереди подбора игроков для режима "Независимость". Кроме того, добавлена новая таблица технологий Независимости, позволяющая наглядно сравнить бонусы всех культур и цивилизаций режима. Также опубликован расширенный список изменений баланса для тех, кто хочет сразу перейти к следующему матчу.

В мультиплеере исправлено отображение рейтинговых и быстрых матчей в списке зрителей, починены повторяющиеся ошибки при подключении в качестве зрителя, исправлен хостинг LAN-лобби и приглашения через Xbox Live для игроков в Steam. Также устранены проблемы с отображением случайного ранга и неверным начислением побед и поражений в рейтинговых лобби.

В графике и звуке поправили анимацию ловли рыбы, смещение ракет при анимации, добавили новый дизайн для Ракет и сделали видимым второго монаха у Токугавы. Для датского и польского хоум-сити провели оптимизацию моделей, поправили пропорции домов, а датчанам добавили рыночные прилавки и статую Петера Торденшельда. Также исправлены пропавшие звуковые сигналы у Имперских Ракет

В интерфейсе исправлено отображение званий в диалоге подбора, кнопка сброса поворота миникарты больше не остаётся на экране после его расширения, У казака-сорвиголовы убрали дублирование в панели форта, а рыбацкие лодки индейцев и коренных американцев получили собственные иконки вместо европейских.