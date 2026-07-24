Анонсировано дополнение "Балтийские державы" для Age of Empires III: Definitive Edition

Студия-разработчик обратилась к сообществу Age of Empires III с важным заявлением. Реагируя на многолетнюю поддержку и многочисленные просьбы игроков, создатели стратегии официально подтвердили выход нового масштабного дополнения для Age of Empires III: Definitive Edition.

Релиз DLC под названием «The Baltic Powers» запланирован на 10 сентября 2026 года. Как отмечают разработчики, дополнение создавалось с учётом пожеланий фанатов и призвано предложить игрокам свежие стратегические вызовы, новые тактические схемы и дополнительные поводы возвращаться в игру.

Дополнение предложит две новые играбельные нации:

Датчане (Дания-Норвегия) — цивилизация, делающая ставку на экономическую разведку, контроль над морем и эшелонированную оборону. В распоряжении игроков появятся Таможня для получения грузов от союзников, Круглые церкви для укрытия поселян и специализированные ополченческие отряды.

(Дания-Норвегия) — цивилизация, делающая ставку на экономическую разведку, контроль над морем и эшелонированную оборону. В распоряжении игроков появятся Таможня для получения грузов от союзников, Круглые церкви для укрытия поселян и специализированные ополченческие отряды. Поляки (Речь Посполитая) — аграрная держава, способная конвертировать экономическое преимущество в мощь кавалерии. Отличительные черты: пониженная стоимость построек, уникальные Фольварки, влияние Сейма, а также возможность выбора исторического пути развития — от казацких восстаний до возрождения Тевтонского ордена.

Новые испытания:

В дополнение включены два сценария с высокими ставками и соревновательной составляющей:

«Натиск Речи Посполитой» — оборона земель от превосходящих сил противника с использованием крылатых гусаров.

«Жара в Гаване» — миссия за испанцев, где требуется нанести 1000 потерь британцам за ограниченное время и удержать ключевые позиции.

Режимы игры:

Регicide (Цареубийство) — победа достигается мгновенным уничтожением регента врага. Регент не может укрываться в зданиях, что делает разведку и преследование критически важными.

— победа достигается мгновенным уничтожением регента врага. Регент не может укрываться в зданиях, что делает разведку и преследование критически важными. Independence (Независимость) — режим без поддержки Родины, где успех зависит исключительно от стратегического мышления, управления ресурсами и тактической гибкости игрока.

Карты и контент:

Разработчики анонсировали более 20 новых карт, включая арктический пакет (от Шпицбергена до Нунавута), а также исторические локации: «Ливонская война», «Датско-шведские войны» и «Войны Трёх Королевств». Вместе с DLC игроки получат более 50 вариантов кастомизации героев, обновлённый баланс, новые революции, улучшения редактора и режима наблюдателя.

Изменения в бесплатной версии:

По заявлению разработчиков, бесплатная пробная версия Age of Empires III: Definitive Edition в Steam будет прекращена 13 августа 2026 года. Владельцы полной версии игры останутся нетронуты. Тем, кто присоединился через триал, предлагается приобрести игру для дальнейшего доступа.

С сегодняшнего дня все желающие могут принять участие в открытом бета-тесте дополнения в Steam. Разработчики приглашают сообщество опробовать новые цивилизации и поделиться обратной связью перед финальным релизом. Для участия опубликована подробная инструкция.

Дополнение «The Baltic Powers» станет крупнейшим обновлением контента для Age of Empires III: Definitive Edition за последнее время. Релиз ожидается 10 сентября, а прямо сейчас игроки могут оценить новинки в рамках открытого бета-теста на Steam.