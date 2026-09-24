Microsoft сократила почти половину команды Age of Empires перед передачей студии Activision

Microsoft сократила почти половину сотрудников World’s Edge — студии, отвечающей за развитие серии Age of Empires. Массовые увольнения прошли практически одновременно с передачей подразделения под контроль Activision. На фоне реорганизации следующий проект студии также был отменён.

Сокращения стали частью очередного раунда увольнений в Xbox. На этот раз работу потеряли 268 сотрудников в различных подразделениях компании, а общее количество сокращений Microsoft в рамках текущего финансового года должно составить около 3200 человек. О том, что World’s Edge перейдёт под руководство Activision, стало известно в понедельник, однако тогда не сообщалось, насколько сильно изменения затронут команду.

Теперь бывшие сотрудники студии начали публично рассказывать о последствиях реорганизации. По их словам, из World’s Edge ушло около 50% команды. При этом студия лишилась и следующего проекта, который был отменён в рамках перестройки.

Бывший творческий директор World’s Edge Адам Изгрин, проработавший в компании 16 лет, назвал произошедшее разочаровывающим завершением работы над Age of Empires. «Я, конечно, разочарован тем, что именно так завершилось моё время в World’s Edge и Age, как и у многих моих талантливых коллег. У нас были отличные планы на будущее», — написал он. При этом Изгрин выразил надежду, что оставшаяся команда сможет продолжить работу над серией.

Ещё один бывший сотрудник, старший инженер Эндрю Мартц, подтвердил, что реорганизация непосредственно привела к отмене следующей игры. «Нашу студию реорганизовали и передали под руководство Activision. В рамках этой реорганизации наш следующий проект отменили, а значительную часть команды сократили. Я оказался среди уволенных», — рассказал он.

Пострадали даже сотрудники, которые не ожидали увольнения. Бывший ведущий главный инженер Грег Снук написал, что сообщение об увольнении пришло ему во время отпуска. Более того, его последний день с доступом к зданиям Microsoft совпал с 25-летней годовщиной его работы в компании.

Дальнейшая судьба World’s Edge и самой Age of Empires пока остаётся неясной. Студия курировала франшизу, но разработка отдельных игр традиционно велась совместно с внешними командами. Например, основным разработчиком Age of Empires IV выступила Relic Entertainment. Игра вышла в 2021 году на ПК, а позднее добралась до Xbox и PlayStation.

На этом фоне пока неизвестно, что произойдёт с потенциальной Age of Empires V и оставшимися сотрудниками World’s Edge после перехода под Activision. Тем временем серия продолжает получать новый контент: DLC Viking Sagas для Age of Empires II: Definitive Edition вышло 22 сентября и добавило три цивилизации и 15 новых сценариев кампании.