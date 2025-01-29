Новый DLC для Age of Empires 3: Definitive Edition был отменен

В прошлом году Worlds Edge анонсировала новый DLC для Age of Empires 3: Definitive Edition. Однако после некоторого времени без новостей студия принесла фанатам печальные известия.

Как выяснилось, Worlds Edge отменила следующий DLC. По словам студии, поскольку они хотели, чтобы игра стала частью празднования франшизы, они в конечном итоге включили анонс DLC преждевременно, даже если они еще не создали базу.

Мы приносим извинения за то, что не предоставляли вам обновлений с момента анонса нашего DLC. Рассматривая контент для прошлогоднего шоу, мы хотели убедиться, что игроки Age of Empires 3: Definitive Edition не забыты, чтобы они почувствовали себя частью празднования франшизы, потому что мы знаем, что вы испытываете большую страсть и любовь к игре. Однако, мы рекламировали контент до того, как он был создан, и теперь мы считаем, что реклама была преждевременной.



Мы знаем, что это большое разочарование, и многие из вас были рады большему количеству контента. Мы смогли выпустить патч для игры в конце прошлого года, но мы поняли, что он не был того размера и охвата, которые вы ожидали.



Было радостью перенести Age of Empires 3 в наши дни с помощью окончательного издания и всего контента, который мы добавили с момента запуска в октябре 2020 года. Мы надеемся, что вы продолжите наслаждаться всем, что он может предложить.