Оригинальную Age of Empires 3 уберут из продажи спустя 19 лет после выхода

Оригинальная Age of Empires 3 исчезнет из продажи, и серверы игры вскоре будут закрыты. Как указано в объявлении в Steam, многопользовательский режим будет поддерживаться до 30 октября 21:00 МСК. После этой даты возможность сетевой игры больше не будет доступна.

Это относится только к оригинальному релизу, доступному в Steam. Ремастеринг Definitive Edition никуда не денется, как и дополнительные 4 DLC, выпущенные для этой версии.

Однако, как вы можете легко догадаться, фанаты оригинала не в восторге от решения Microsoft. Изъятие игры из продажи — это одно, но тот факт, что фанаты не смогут играть онлайн, раздражает покупателей оригинальной игры.

Некоторые пользователи Steam с иронией отмечают, что изъятие оригинальной AoE 3 противоречит заявлениям Фила Спенсера и других представителей Microsoft о «сохранении прошлого игр». Кроме того, всего полгода назад был создан специальный отдел Xbox, призванный обеспечить «вечную жизнь» для старых игр.