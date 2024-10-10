Оригинальную Age of Empires 3 уберут из продажи спустя 19 лет после выхода

Оригинальная Age of Empires 3 исчезнет из продажи, и серверы игры вскоре будут закрыты. Как указано в объявлении в Steam, многопользовательский режим будет поддерживаться до 30 октября 21:00 МСК. После этой даты возможность сетевой игры больше не будет доступна.
Это относится только к оригинальному релизу, доступному в Steam. Ремастеринг Definitive Edition никуда не денется, как и дополнительные 4 DLC, выпущенные для этой версии.
Однако, как вы можете легко догадаться, фанаты оригинала не в восторге от решения Microsoft. Изъятие игры из продажи — это одно, но тот факт, что фанаты не смогут играть онлайн, раздражает покупателей оригинальной игры.
Некоторые пользователи Steam с иронией отмечают, что изъятие оригинальной AoE 3 противоречит заявлениям Фила Спенсера и других представителей Microsoft о «сохранении прошлого игр». Кроме того, всего полгода назад был создан специальный отдел Xbox, призванный обеспечить «вечную жизнь» для старых игр.
чет Майкрософт в последние годы чудит жестко
она чудила еще со времен выхода плеера zune hd
Пусть убирают, им же хуже. А мы как покупали игры в зелёном магазине, так и будем покупать.
Скиньте пожалуйста страничку в steam, а то найти не могу...
тут. Ну и данная новость к ней . 2007 там написано как сборник из 3х частей.
спасибо!