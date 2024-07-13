8-й сезон Age of Empires 4 начнется 18 июля с события Summer Sights

Историческая игра в жанре RTS от Microsoft Age of Empires 4 готовится запустить свой новый сезон контента. Компания подтвердила, что 8-й сезон начнется в четверг, 18 июля.

В сообщении на сайте Age of Empires было объявлено, что новый сезон начнется с события Summer Sights. Оно продлится до 1 августа, и в течение этого времени игроки смогут получить ряд наград, включая новый значок профиля, Kraken at Sunset, просто за вход в игру во время события. Игроки также смогут получить ряд новых баннеров с гербами, если они достигнут определенных результатов во время события.

Microsoft также выпустила новый патч. В новой версии 11.0.782 довольно много новых изменений, улучшений и исправлений ошибок. Она также добавляет новую карту, Сокотра. В сообщении говорится:

Хаос возникает, когда разные цивилизации собираются вместе на маленьком острове Сокотра, изо всех сил пытаясь расширить то небольшое пространство, которое они могли получить.

Microsoft выпустит второй патч где-то в середине-конце августа во время 8-го сезона игры. Он будет включать возвращение монстров карты Age of Empire 4 с некоторыми знакомыми существами как на суше, так и на море.

В настоящее время окончание 8-го сезона запланировано на 17 октября. Microsoft заявила, что игроки Age of Empire 4 могут ожидать начала 9-го сезона где-то в конце 2024 года, а на 2025 год запланировано еще больше серьезных изменений в игре.