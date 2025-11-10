Age of Empires 4 превращается в рогалик: новый режим The Crucible покоряет игроков

Жанр рогаликов продолжает завоевывать игровую индустрию, и теперь его элементы добрались до Age of Empires 4. Последнее DLC Dynasties of the East привнесло в стратегию уникальный режим The Crucible, который уже успел завоевать сердца игроков как новый способ испытать свои навыки.

The Crucible кардинально меняет привычный игровой процесс RTS, превращая его в динамичное испытание на выносливость, стратегию и удачу. Игрокам предстоит защищать Чудо света за выбранную фракцию от всё более мощных волн врагов. По аналогии с Vampire Survivors, в Crucible периодически предлагается выбирать из трёх внутриигровых улучшений, а между матчами можно открывать перки для постоянного усиления шансов на успех. Кроме основной задачи, в начале каждого раунда выдаются два случайных побочных задания, а на картах спрятаны дополнительные испытания, доступ к которым открывается через разведку.

Режим получил положительные отзывы от сообщества. Пользователь trashlord написал: «Возможно, это мой новый любимый способ играть в эту игру». Antiochus добавил: «Пожалуйста, развивайте режим Crucible дальше. Это лучшее, что было добавлено в игру на данный момент». Основная критика сводится к отсутствию кооперативного режима и возможности для многопользовательской игры, о чем заявил пользователь catz: «Добавьте кооператив в Crucible, и моя жизнь ваша!».

Кроме нового режима, DLC добавляет шесть новых биомов, восемь многопользовательских карт и четыре новые подфракции — Золотая Орда (монголы), Македонцы (византийцы), Сунгоку даймё (японцы) и Туглакидов (Делийский султанат). Это не полностью новые армии, а варианты существующих фракций с уникальными особенностями. Реакция игроков оказалась неоднозначной: Rkostis отметил, что варианты цивилизаций оказались интересными, а Prince of Persia заявил, что хотелось бы видеть полностью новые фракции.