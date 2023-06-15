Age of Empires 4 28.10.2021
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Age of Empires IV: Anniversary Edition теперь доступна в GeForce NOW

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Procy_on
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NVIDIA объявила, что Age of Empires IV: Anniversary Edition теперь доступна для стриминга через облачную платформу GeForce NOW. В рамках 10-летнего соглашения с Microsoft библиотека GeForce NOW недавно получила Gears 5, Deathloop, Grounded и Pentiment. Остальные части франшизы Age of Empires также должны появиться на GFN в конце этого месяца.

Age of Empires IV: Anniversary Edition - это последняя версия известной стратегии в реальном времени, выпущенной почти два года назад компаниями Relic Entertainment и World's Edge.

Сразу после Xbox Games Showcase компания Microsoft также объявила, что позволит транслировать некоторые игры для ПК из библиотеки Game Pass через GeForce NOW. В рамках сегодняшнего пресс-релиза GFN Thursday NVIDIA назвала эту новость большой возможностью для пользователей Game Pass получить доступ к контенту в любом месте, от ПК до Mac и мобильных устройств, смарт-телевизоров или портативных игровых устройств.

Помимо Age of Empires IV: Anniversary Edition, пользователи GeForce NOW также могут рассчитывать на еще одно пополнение библиотеки: Dordogne.

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