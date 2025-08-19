Age of Empires IV: Anniversary Edition выходит на PS5 в начале ноября

Age of Empires IV: Anniversary Edition впервые появится на PlayStation 5 4 ноября 2025 года, объявили Xbox Game Studios, World’s Edge и Relic Entertainment. Предзаказ уже доступен в PlayStation Store. Ранее игра была доступна для Xbox Series, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store.

Эта версия легендарной серии, отмеченной наградой «Лучшая симуляторная / стратегическая игра 2021 года» на The Game Awards, перенесет стратегические сражения в реальном времени на консоль, оптимизированную под геймпад. Игроков ждут 500 лет истории, охватывающие период от темных веков до эпохи Возрождения, четыре эпические кампании и 35 миссий.

Выбирайте из 10 уникальных цивилизаций, сражайтесь на разнообразных картах и биомах, прокладывайте путь к победе и управляйте армиями в сражениях, где каждая стратегия имеет значение. Anniversary Edition на PS5 предлагает обновленную графику, улучшенную производительность и все преимущества консольной версии, сохранив при этом дух оригинала.

Для поклонников стратегий в реальном времени это шанс пережить исторические баталии и открыть новую эру Age of Empires на своей PlayStation 5.