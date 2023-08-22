Age of Empires IV: Anniversary Edition вышла на Xbox Series и Xbox One ©

Age of Empires IV: Anniversary Edition теперь доступна для Xbox Series и Xbox One, а также через Xbox Game Pass, объявили издатель Xbox Game Studios и разработчик World’s Edge в рамках Gamescom 2023: Opening Night Live.

Age of Empires IV впервые была выпущена для ПК в Steam и Microsoft Store 28 октября 2021 года. Она также доступна через PC Game Pass.

Одна из самых любимых стратегий в реальном времени возвращается во славу с Age of Empires IV, ставя вас в центр эпических исторических сражений, которые сформировали мир. Age of Empires IV предлагает как знакомые, так и новые инновационные способы расширения своей империи на обширных территориях с потрясающей четкостью изображения в разрешении 4K. Это развитая стратегическая игра в реальном времени для нового поколения.