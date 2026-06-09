Age of Empires IV готовится к крупнейшему северному вторжению: в игру добавят викингов и шотландцев

Xbox Game Studios и студии World’s Edge, Relic Entertainment и Forgotten Empires анонсировали дополнение Raiders of the North для Age of Empires IV: Anniversary Edition, которое выйдет уже этой осенью. Расширение выглядит как одна из самых масштабных контентных добавок за последнее время: игроков ждут две новые цивилизации, дополнительные сценарии и переработанный режим испытаний.

Главными новинками станут викинги и шотландцы. Первые сделают ставку на мобильную пехоту, морское превосходство и систему развития, которая отражает исторический путь от языческих племён к полноценным королевствам. Шотландцы, напротив, ориентированы на оборону, укрепления и продовольственную экономику, основанную на скоте и рыболовстве. Такой контраст обещает заметно разнообразить привычную мету и предложить совершенно разные стили игры.

Серьёзное обновление получит и режим «Крусибл». В нём появятся четыре новые миссии, дополнительные перки, модификаторы и ветки развития для цивилизаций. Более того, теперь проходить испытания можно не только в одиночку, но и в кооперативе на двух игроков. Для поклонников PvE это, пожалуй, не менее важное нововведение, чем новые нации.

Дополнение также добавит два новых биома — шотландские пустоши и летнюю тундру, которые разнообразят внешний вид карт и атмосферу сражений.

Судя по описанию, Raiders of the North делает ставку не просто на новые фракции, а на расширение стратегических возможностей игры. Для проекта, который продолжает активно развиваться спустя несколько лет после релиза, это хороший знак: Age of Empires IV явно не собирается уступать место конкурентам и продолжает укреплять свои позиции среди современных RTS.