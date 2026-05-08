ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.8 415 оценок

Для Age of Empires 4 стало доступно дополнение Yue Fei's Legacy с 8-ю миссиями и династией Цзинь

monk70 monk70

Для Age of Empires 4 вышло новое дополнение — «Наследие Юэ Фэя», которое добавило в игру полноценную кампанию из восьми миссий и новую цивилизацию — династию Цзинь.

Игрокам предстоит пройти сюжетную кампанию, посвящённую легендарному полководцу династии Сун — Юэ Фэю, который ведёт войну против сил Цзинь. Разработчики подготовили восемь новых одиночных миссий с масштабными сражениями и историческими событиями.

Главной новинкой дополнения стала цивилизация династии Цзинь. Она доступна в режимах схватки, мультиплеера и «Горнила». Цзинь делает ставку на мобильную экономику благодаря конным крестьянам и посланникам, позволяя быстро развивать государство и оперативно реагировать на угрозы.

Также дополнение принесло новые уникальные войска, среди которых:

  • «Железная пагода» — тяжёлая кавалерия;
  • Конные гренадеры;
  • Эрупторы — мощные осадные юниты для разрушения укреплений.
Трейлеры Обновления
5
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий