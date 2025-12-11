Эра богов и империй продолжается: Microsoft раскрыла амбициозные планы по Age of Empires и Age of Mythology на 2026 год

Microsoft подвела итоги рекордного для серии 2025 года и представила планы развития Age of Empires и Age of Mythology на первую половину 2026-го. По словам компании, уходящий год стал самым масштабным в истории франшизы: сразу шесть дополнений, выход на новые платформы и впечатляющий рост аудитории. Теперь общее число игроков во всех частях Age превысило 70 миллионов — показатель, который франшиза ещё никогда не достигала.

Серия продолжит расширяться уже в начале 2026 года. Первым крупным релизом станет Age of Mythology: Retold — Expansion Pass, включающий четыре мифических обновления. Главное из них — Obsidian Mirror: Rise of the Aztec Gods — добавляет в игру цивилизацию ацтеков с пантеоном Тескатлиполки и Кетцалькоатля. Игроков ждут 12 новых миссий, уникальные мифические существа, божества и юниты. В пакет также войдут наборы «Боги: Деметра», Blood & Bones, Ultimate Fan и косметические дополнения. Предзаказ стартует 18 декабря.

В феврале к обновлению готовится Age of Empires II: Definitive Edition. Дополнение The Last Chieftains перенесёт игроков в средневековую Южную Америку, впервые добавив цивилизации мапуче, муиска и тупи. Три кампании расскажут истории Лаутаро, Паканчика и Арарибои, сочетая элементы мифологии и исторических событий региона.

Серьёзные обновления ожидают и Age of Empires IV. Весной выйдет новая кампания, посвящённая истории Китая, а во второй половине года — крупное расширение с двумя цивилизациями. Среди них — давно ожидаемые викинги, а также новый контент для режима The Crucible.

Франшиза выходит и за пределы классических платформ: в начале 2026 года дебютирует Age of Empires Mobile: PC Edition. ПК-версия предложит 4K-графику, поддержку клавиатуры и мыши, кроссплей и синхронизацию прогресса со смартфонами через Steam и Microsoft Store.

2026 год обещает стать для серии не менее насыщенным, чем предыдущий — и, похоже, империя Age только продолжает расти.