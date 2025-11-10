ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.8 403 оценки

Группа RUNE взломала Age of Empires 4: Dynasties of the East

AceTheKing AceTheKing

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать актуальную версию стратегии Age of Empires 4 с новым крупным дополнением Dynasties of the East. Игра была защищена целой связкой защит: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.

Dynasties of the East добавляет в игру четыре новые цивилизации: Золотую Орду, Македонскую династию, Сэнгоку даймё и Династию Туглаков. Кроме того, дополнение предлагает 8 уникальных карт и 6 необычных биомов.

Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

17
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Артем Lion

все бы игры так взломали

2
Беккер5443

взломы одно дело игры Сложно, другое Dlc легко, EMPRESS Будет завидовать ими вокси и руне.

Dark1994

А толку, если по сети не покатать.