Группа RUNE взломала Age of Empires 4: Dynasties of the East

Группа RUNE сообщила о том, что им удалось взломать актуальную версию стратегии Age of Empires 4 с новым крупным дополнением Dynasties of the East. Игра была защищена целой связкой защит: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.

Dynasties of the East добавляет в игру четыре новые цивилизации: Золотую Орду, Македонскую династию, Сэнгоку даймё и Династию Туглаков. Кроме того, дополнение предлагает 8 уникальных карт и 6 необычных биомов.

Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.