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Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.8 370 оценок

Группа RUNE взломала Age of Empires 4: Knights of Cross and Rose

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, группа RUNE взломала последнюю версию Age of Empires 4 с недавно вышедшим дополнением Knights of Cross and Rose. Судя по NFO, игра была защищена целой связкой DRM: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.

Knights of Cross and Rose добавляет в игру 10 новых карт для режима "Битва" и сетевой игры, новый режим "Исторические сражения", а так же две новые фракции: орден тамплиеров и династию Ланкастеров.

Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

48
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Лажу всякую ломают такая жидкость некому ненужна😂😂😂, нет чтобы FC 25, NBA2K25, Call of duty // Евгений Чернявский

26
Палыч Роков

да купи их уже и не хныкай, COD все серии столько раз со скидками продавались уже

DFY FGYTR

НЕ НОЙ ВСЕ ЧТО ТЫ НАЗВАЛ ЭТО КАЛ А НЕ ИГРЫ!

1
Русик_96

взлом кала

19
UnhappyYegor
взлом кала

Так современные игры все такие, особенно последний мусор от Юбисофт

10
SassyMaelorith UnhappyYegor

мусор от юбисофт ничем не отличается например от мусора от активижн или еа. просто привыкли уже юбиков хейтить что на подделки других контор внимания не обращаете. хороших игр уже несколько лет не виходило уже не говоря про шедевры

3
UnhappyYegor SassyMaelorith

То есть последние не до игры этой конторки тебе нравятся, но что бы не спалится ты их тоже захейтил я правильно понял ?

И да я считаю мусорные современные игры это 💩 конторки, так же как и остальных корпораций, которые скатились как поляки так и всякие EA, но Юбисофт это сделали на много лучше, обмазавшись этим 💩

Русик_96 UnhappyYegor

я знаю что игры юбикоф кал это все знаю

NewKidsTurbo

У вас какая-то сходка копрофилов?

2
Raphtallia

Надеюсь кому-то эта игра пригодятся. Здорово что ломают что-то. Вот только игры сейчас такое себе.

5
SassyMaelorith

никто не мешает играть в полюбившиеся игры.во многих ролевых есть уйма способов прохождения за разные классы и т.д.

1
Immortal6785

Нормальная игра. Одна из новых и живых в своем жанре (RTS). Наследница легендарной серии стратегий.

5
Scorpion_GamePlay

Молодцы. Но я не играю в это.

4
Олег Дудин

Неужели! Я думал, они совсем сдулись.

1
Алексей Секретов

кто знает джоем на пк можно играть?

1
dimon10dd

любой взлом на ура

1
Liwan
Pastoral
Кей Овальд

Молодцы.