Группа RUNE взломала Age of Empires 4: Knights of Cross and Rose

Как стало известно, группа RUNE взломала последнюю версию Age of Empires 4 с недавно вышедшим дополнением Knights of Cross and Rose. Судя по NFO, игра была защищена целой связкой DRM: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.
Knights of Cross and Rose добавляет в игру 10 новых карт для режима "Битва" и сетевой игры, новый режим "Исторические сражения", а так же две новые фракции: орден тамплиеров и династию Ланкастеров.
Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.
Лажу всякую ломают такая жидкость некому ненужна😂😂😂, нет чтобы FC 25, NBA2K25, Call of duty // Евгений Чернявский
да купи их уже и не хныкай, COD все серии столько раз со скидками продавались уже
НЕ НОЙ ВСЕ ЧТО ТЫ НАЗВАЛ ЭТО КАЛ А НЕ ИГРЫ!
взлом кала
Так современные игры все такие, особенно последний мусор от Юбисофт
мусор от юбисофт ничем не отличается например от мусора от активижн или еа. просто привыкли уже юбиков хейтить что на подделки других контор внимания не обращаете. хороших игр уже несколько лет не виходило уже не говоря про шедевры
То есть последние не до игры этой конторки тебе нравятся, но что бы не спалится ты их тоже захейтил я правильно понял ?
И да я считаю мусорные современные игры это 💩 конторки, так же как и остальных корпораций, которые скатились как поляки так и всякие EA, но Юбисофт это сделали на много лучше, обмазавшись этим 💩
я знаю что игры юбикоф кал это все знаю
У вас какая-то сходка копрофилов?
Надеюсь кому-то эта игра пригодятся. Здорово что ломают что-то. Вот только игры сейчас такое себе.
никто не мешает играть в полюбившиеся игры.во многих ролевых есть уйма способов прохождения за разные классы и т.д.
Нормальная игра. Одна из новых и живых в своем жанре (RTS). Наследница легендарной серии стратегий.
Молодцы. Но я не играю в это.
Неужели! Я думал, они совсем сдулись.
кто знает джоем на пк можно играть?
любой взлом на ура
Молодцы.