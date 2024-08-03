ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.7 316 оценок

Группа RUNE взломала Age of Empires IV - The Sultans Ascend

AceTheKing
Новости

Группа RUNE, в которой присутствуют бывшие участники CODEX, продолжает набирать обороты: сегодня группа порадовала пиратов еще одним крупным релизом. На этот раз RUNE взломали последнюю версию игры Age of Empires IV, которая включает в себя дополнение The Sultans Ascend.

На релизе игру взламывала группа CODEX, однако после 2021-го года взлом не получал обновлений. Вероятно это было связано с тем, что в отличии от взломанной версии игры, в последующих обновлениях разработчики из Relic Entertainment усилили защиту игры, добавив в нее кастомные проверки, а так же завязав игру на онлайн-соединении, что требовало написание эмулятора сервера.

Недавно один из пользователей выпустил собственный взлом для последней версии игры, однако он получился крайне нестабильным и приводил к вылетам, из-за чего не получил широкого распространения.

В RUNE сообщили, что игра была защищена связкой из защит Digital.AI + Custom + License, которые им успешно удалось взломать.

21
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Очень надеюсь что мелкие не напортачили с новой версией Age of Empires как было со второй вроде частью Age of Empires II: Definitive Edition. У меня например она утечку памяти устраивала каждый раз.

6
satalataa

сказал чел который пиратит

-4
PertinaciousVerin satalataa

а игру не купить и не хотят брать деньги, и тогда приходится идти в зеленый магазин

0
Zaur S A

AC Mirage нада

4
DarK600
4