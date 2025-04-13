Группа RUNE взломала Age of the Empires 4: Knights of Cross and Rose

Как стало известно, группа RUNE взломала последнюю версию Age of the Empires 4 с недавно вышедшим дополнением Knights of Cross and Rose. Судя по NFO, игра была защищена целой связкой DRM: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.
Knights of Cross and Rose добавляет в игру 10 новых карт для режима "Битва" и сетевой игры, новый режим "Исторические сражения", а так же две новые фракции: орден тамплиеров и династию Ланкастеров.
Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.
Лажу всякую ломают такая жидкость некому ненужна😂😂😂, нет чтобы FC 25, NBA2K25, Call of duty // Евгений Чернявский
Молодцы. Но я не играю в это.
Надеюсь кому-то эта игра пригодятся. Здорово что ломают что-то. Вот только игры сейчас такое себе.
никто не мешает играть в полюбившиеся игры.во многих ролевых есть уйма способов прохождения за разные классы и т.д.
взлом кала
Так современные игры все такие, особенно последний мусор от Юбисофт
мусор от юбисофт ничем не отличается например от мусора от активижн или еа. просто привыкли уже юбиков хейтить что на подделки других контор внимания не обращаете. хороших игр уже несколько лет не виходило уже не говоря про шедевры
То есть последние не до игры этой конторки тебе нравятся, но что бы не спалится ты их тоже захейтил я правильно понял ?
И да я считаю мусорные современные игры это 💩 конторки, так же как и остальных корпораций, которые скатились как поляки так и всякие EA, но Юбисофт это сделали на много лучше, обмазавшись этим 💩
мля писаки вы реально не читаете что копипастите или что? что за игра такая Age of the Empires 4? откуда вдруг "the" взялось в названии? минус нах