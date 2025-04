Группа RUNE взломала Age of the Empires 4: Knights of Cross and Rose

Как стало известно, группа RUNE взломала последнюю версию Age of the Empires 4 с недавно вышедшим дополнением Knights of Cross and Rose. Судя по NFO, игра была защищена целой связкой DRM: Steam + Xbox Anti-Cheat + Custom + License.

Knights of Cross and Rose добавляет в игру 10 новых карт для режима "Битва" и сетевой игры, новый режим "Исторические сражения", а так же две новые фракции: орден тамплиеров и династию Ланкастеров.

Age of Empires 4 доступна на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.