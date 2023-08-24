Игроков Age of Empires 4 ожидает "самое большое дополнение в истории серии" ©

Одним из самых больших сюрпризов мероприятия Gamescom Opening Night Live 2023 стал релиз Age of Empires IV: Anniversary Edition для консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Во время выставки был показан трейлер порта, и сразу стало известно, что она уже доступна на рынке. Оказывается, это был не единственный сюрприз, приготовленный для поклонников игры на выставке в Кельне.

Кристофер Рубиор из студии World's Edge (разрабатывавшей AoE4 совместно с Relic Entertainment) объявил, что ведется работа над первым пакетом расширения для Age of Empires IV.

Оно станет самым крупным DLC, когда-либо выпущенным для игр этой серии.

Дополнение получило название The Sultans Ascend и, как следует из названия, будет посвящено внедрению в игру элементов, связанных с цивилизациями Ближнего Востока.

К сожалению, на данный момент дата выхода дополнения неизвестна. Разработчики также не раскрывают никаких других подробностей о его содержании, хотя и обещают, что в скором времени ситуация изменится.

Вместо этого были опубликованы первые скриншоты The Sultans Ascend, которые вы можете увидеть ниже.

Напомним, что Age of Empires IV дебютирует 28 октября 2021 года на ПК. Конверсия для консолей Xbox Series X и Xbox Series S была выпущена 22 августа этого года. На обеих платформах проект также доступен в рамках подписки Game Pass.