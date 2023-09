Масштабное расширение Age of Empires IV: The Saltans Ascend прибудет 14 ноября ©

Microsoft и Relic Entertainment анонсировали первое платное расширение для Age of Empires IV в прошлом месяце во время Gamescom. Однако, за исключением пары-тройки тизеров, точные подробности предстоящего контента до сегодняшнего дня не разглашались. Расширение Age of Empires IV: The Saltans Ascend теперь имеет дату запуска в ноябре и будет включать в себя совершенно новые цивилизации, свежую кампанию, карты и многое другое.

Новая однопользовательская кампания The Saltans Ascend присоединится к четырем основным веткам, уже доступным в базовой игре. Этот будет посвящен конфликтам на Ближнем Востоке во времена европейских крестовых походов. Начиная с 11 века, игрокам предстоит взять на себя роль мусульманского сопротивления в восьми миссиях:

Мусульманские провинции погрязли в соперничестве друг с другом. Крестоносцы пользуются этим и прорываются через побережье Леванта, захватывая крупные города и захватывая Иерусалим, что приводит к их контролю над большей частью Святой Земли. Игрокам предстоит сражаться против Священных орденов тамплиеров, госпитальеров и германцев, а также против их старых врагов — монголов.

Relic сообщила, что это первая кампания в Age of Empires IV, в которой также предлагаются морские сражения, которые будут представлены наряду с новыми героями, способностями и механиками.

После многочисленных тизеров студия также подтвердила, что японцы и византийцы являются совершенно новыми игровыми цивилизациями, появившимися в стратегической игре в реальном времени. Являясь двумя наиболее востребованными игровыми фракциями в многопользовательской игре и стычках, Япония представит специальные отряды синоби для боевого шпионажа, а византийцы смогут заняться строительством новых инфраструктурных зданий и наймом наемников.

Фракции династии Аббасидов, Китая, Франции и Священной Римской империи из базовой игры также получат «переосмысленные варианты» с расширением. Оно предложит альтернативных героев, юнитов и стратегии для использования в многопользовательской игре. Наконец, в пакет расширения также включены 10 новых карт и два новых биома — «Японская весна» и «Саванна».

Age of Empires IV: The Saltans Ascend выйдет на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 14 ноября.