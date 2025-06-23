Продажи стратегии Age of Empires 4 составили 4 миллиона копий

Age of Empires 4, новейшая часть классической стратегической серии игр от Microsoft, достигла впечатляющих результатов продаж — более 4 миллионов копий и рекордные 73 тысячи одновременных игроков.

Информация о прекрасных результатах продаж стратегии в реальном времени, вышедшей 28 октября 2021 года. поступила из профиля LinkedIn Бартоша Новаковски, бывшего члена команды разработчиков Age of Empires 4.

Хотя количество игроков достоверно, данные о продажах сомнительны, поскольку игра также доступна в Game Pass. Неясно, включены ли в статистику подписчики Game Pass. Тем не менее, результаты, похоже, соответствуют огромному интересу, который сопровождал запуск игры.

С момента выхода Age of Empires 4 получила множество обновлений, как бесплатных, так и платных, обогатив ее новыми цивилизациями, картами, языками и испытаниями.

Тем не менее, информация от бывшего разработчика кажется достоверной, а успех подтверждает, что серия остаётся одной из важнейших в жанре стратегий. Microsoft успешно обновила франшизу, привлекая как ветеранов, так и новых игроков.