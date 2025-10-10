Слух: Microsoft разрабатывает Age of Empires 5

Похоже, что в производстве находится Age of Empires 5. На это указывают вакансии, опубликованные Microsoft, в которых корпорация ищет разработчиков для продолжения культовой стратегической франшизы.
Интересно, что над проектом, судя по всему, работает не студия Relic Entertainment, создавшая Age of Empires 4, а команда Xbox Game Studios. Ещё одной особенностью станет использование движка Unreal Engine 5 - технологии, которая ранее не применялась при разработке игр серии.
Релиз Age of Empires 4 состоялся в 2021 году - игра стала успешным возвращением легендарной стратегии.
Чёт быстро на 4ку забили
Культовая игра 😎💪
Да, быстро они бросают Четвёрку. Ко второй части на днях (14 октября кажись) следующее ДЛС выходит, игре уже 26 лет и до сих пор гоняют, улучшают, выпускают новый контент.
p.s. оффтоп - я сегодня с ужасом осознал что моему любимому Сталларису 10 лет в следующем году, обалдеть время летит.