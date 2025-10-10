Слух: Microsoft разрабатывает Age of Empires 5

Похоже, что в производстве находится Age of Empires 5. На это указывают вакансии, опубликованные Microsoft, в которых корпорация ищет разработчиков для продолжения культовой стратегической франшизы.

Интересно, что над проектом, судя по всему, работает не студия Relic Entertainment, создавшая Age of Empires 4, а команда Xbox Game Studios. Ещё одной особенностью станет использование движка Unreal Engine 5 - технологии, которая ранее не применялась при разработке игр серии.

Релиз Age of Empires 4 состоялся в 2021 году - игра стала успешным возвращением легендарной стратегии.