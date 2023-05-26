Сокращения в Relic Entertainment не повлияют на дальнейшую поддержку Age of Empires 4 ©

Во вторник Relic Entertainment сообщила через Twitter, что 121 сотрудник покидает студию в результате "невероятно трудного" решения, в котором виноваты "внешние факторы" и нет других подробностей. До увольнения в Relic Entertainment работало более 300 сотрудников.

После это разрушительной новости, команда Age of Empires обратилась в Twitter, чтобы развеять опасения игроков. Согласно сообщению, разработка Age of Empires 4 будет продолжаться по плану.

В свете печальных новостей от Relic мы хотели бы подтвердить, что разработка Age of Empires 4 будет продолжаться по плану. Мы выполним все, что анонсировали. Следующим крупным обновлением станет новый сезон, который выйдет в ближайшее время.