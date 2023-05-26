Age of Empires 4 28.10.2021
7.5 235 оценок

Сокращения в Relic Entertainment не повлияют на дальнейшую поддержку Age of Empires 4

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butcher69
Новости

Во вторник Relic Entertainment сообщила через Twitter, что 121 сотрудник покидает студию в результате "невероятно трудного" решения, в котором виноваты "внешние факторы" и нет других подробностей. До увольнения в Relic Entertainment работало более 300 сотрудников.

После это разрушительной новости, команда Age of Empires обратилась в Twitter, чтобы развеять опасения игроков. Согласно сообщению, разработка Age of Empires 4 будет продолжаться по плану.

В свете печальных новостей от Relic мы хотели бы подтвердить, что разработка Age of Empires 4 будет продолжаться по плану. Мы выполним все, что анонсировали. Следующим крупным обновлением станет новый сезон, который выйдет в ближайшее время.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AntiVtata

Какая поддержка?! Игра вышла давно, а там из нового только косметика и дурно пахнущая кучка мелочей. Relic к сожалению то же скуксились. Хоть бы перед своей "сметрью" ремастер или ремейк DoW сделали.

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DespotAspid

Что ты такое говоришь?! Там же ЦЕЛУЮ НОВУЮ КАРТУ ДОБАВИЛИ! Извинись, дон!!!

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