Состоялся релиз крупного дополнения The Sultans Ascend для стратегии Age of Empires 4

Сегодня RTS Age of Empires IV получило дополнение The Sultans Ascend. Ожидается, что оно станет самым крупным расширением в истории серии. DLC доступно на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X.

Это несамостоятельное дополнение, поэтому для игры требуется полная версия Age of Empires 4. Как и "база", DLC получила перевед на русский язык, но купить в России её нельзя

The Sultans Ascend описывается как самое крупное дополнение в истории серии. DLC предложит новую сюжетную кампанию с восемью миссиями, две дополнительные цивилизации (японскую и византийскую) и возможность морских сражений. Кроме того, мы получим новые варианты существующих фракций (Аббасиды, Китай, Франция и Священная Римская империя), 10 дополнительных карт и два новых биома (японская деревня и саванна).

Age of Empires IV дебютировала на ПК в октябре 2021 года, а в августе этого года игра увидела свет на консолях Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Игра также доступна по подписке Game Pass, но это касается только "базы" - дополнение не будет предлагаться в рамках подписки.

Игра была тепло принята геймерами; в Steam она имеет 86% положительных отзывов. Кроме того, она продолжает пользоваться большой популярностью: вчерашний рекорд активности на платформе Valve составил 12 930 игроков, играющих одновременно.