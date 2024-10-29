Стратегия Age of Empires 4 получит новое DLC в 2025 году

Age of Empires 4 официально получит новое DLC в 2025 году, как было объявлено в честь трехлетия этой популярной стратегии. С момента запуска в 1997 году серия Age of Empires собрала более 50 миллионов игроков по всему миру, став значимой частью игровой поп-культуры.

Разработчики опубликовали на платформе X видео-анонс, рассказывающий о пройденном пути Age of Empires 4 и подтверждающий, что в следующем году выйдет новое расширение. С момента выхода игра получила лишь два дополнения: бесплатное DLC на первую годовщину и платное расширение The Sultans Ascend в 2023 году, добавившее новые цивилизации и миссии.

Для сравнения, Age of Empires 2 за тот же период получила шесть DLC, что вызывает особое ожидание от грядущего расширения.