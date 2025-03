Стратегия Age of Empires 4 получит новое дополнение Knights of Cross and Rose этой весной

Студия Xbox Game Studios объявила, что стратегическая игра в реальном времени Age of Empires 4 вскоре получит еще одно дополнение под названием Knights of Cross and Rose.

Разработка этого нового DLC в настоящее время находится на завершающей стадии, выход запланирован уже этой весной. Дополнение добавит в игру две новые цивилизации: тамплиеров и дом Ланкастеров. Кроме того, игроку могут рассчитывать как минимум на десять новых карт, на которых можно играть в режимах «Схватка» и «Сетевая игра», а также в дополнении будет добавлен новый игровой режим. Этот новый режим называется «Исторические сражения» и фокусируется на коротких важных событиях в истории.