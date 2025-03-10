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Age of Empires 4 28.10.2021
Стратегия, RTS, Средневековье
7.9 363 оценки

Стратегия Age of Empires 4 получит новое дополнение Knights of Cross and Rose этой весной

monk70
Новости

Студия Xbox Game Studios объявила, что стратегическая игра в реальном времени Age of Empires 4 вскоре получит еще одно дополнение под названием Knights of Cross and Rose.

Разработка этого нового DLC в настоящее время находится на завершающей стадии, выход запланирован уже этой весной. Дополнение добавит в игру две новые цивилизации: тамплиеров и дом Ланкастеров. Кроме того, игроку могут рассчитывать как минимум на десять новых карт, на которых можно играть в режимах «Схватка» и «Сетевая игра», а также в дополнении будет добавлен новый игровой режим. Этот новый режим называется «Исторические сражения» и фокусируется на коротких важных событиях в истории.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
GAVS OFFICIAL

Это мы ждем =)

1
Zeniax69

Никак не заходит оригинальная стратегия, но спин-офф это нечто, мифолоджи, прям фанат!

0